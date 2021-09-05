DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tarihçi Ortaylı: Fatih Sultan Mehmed, son Roma Kayzeri'dir
Kredi kartı üyelik ücreti istemenin yasal dayanağı
Milli cimnastikçi Sercan Demir, altın madalya kazandı
BAE'den 150 milyar dolarlık yabancı yatırım planı
Moderna'nın yabancı madde tespit edilen aşısı toplatılacak
Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı
Bahçeli izin verdi, kanser hastası komedyen taklidini yaptı
TEKNOFEST'te öğrencilerin kıyasıya elektrikli araç yarışı
Ambalaj sektöründen 3,4 milyar dolarlık ihracat
Gine devlet televizyonundan darbe açıklaması!
150 yıllık Sivas ve Malatya fotoğrafları
Dera, İran destekli yoğun topçu saldırısı altında
Osmaniye'ye yeni enerji kaynağı
'Salçalık domates merkezi' Bursa'dan bolluk ve kalite

TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 Dakika Önce
2021-09-05 19:36:52
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgelerinde tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş