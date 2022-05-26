MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2022-05-26 17:49:56
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. AA
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