MSB: 5 PKK/YPG’li daha etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
2022-07-19 17:54:17
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." .
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