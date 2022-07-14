MSB: 5 PKK'lı daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 'Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi' açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kaydedildi.