MSB: 5 PKK'lı daha etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 'Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi' açıklaması yapıldı.
2022-07-14 19:05:39
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kaydedildi.
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