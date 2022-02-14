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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

48 Dakika Önce
2022-02-14 17:57:45
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

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