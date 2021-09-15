MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.