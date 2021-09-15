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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

59 Dakika Önce
2021-09-15 12:42:46
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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