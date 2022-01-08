DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya-Karaman YHT ücretsiz mi? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz?
Aziz neden yok? Aziz final mi oldu? Aziz dizisi son bölüm izle
Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?
Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça izle
Arnavutluk'taki protestolarda gerginlik yaşandı
Bakan Akar: ‘Kazakistan’ın yanındayız’
Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi
66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray evinde kaybetti
Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep - Fatih Karagümrük maç sonucu
Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu I Başakşehir kaç puanda? Alanyaspor kaçıncı?
Kaç kez kan bağışı yaptım? Kaç defa kan verince altın?
Bakan Nebati: Gerekli makro ihtiyati tedbirler alınacak
'Kardeşliğin filizlenmesi, nefretin silinmesi için gayret ediyoruz'

TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 3 asker şehit oldu

MSB: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-08 20:26:57
MSB: 3 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P. Tğm. Murat ALYAKUT, P. Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P. Onb. Enes KOÇ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

080120222027096865325

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nnin Tel Abyad kentinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan 1 teğmen ile 2 er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut, ile piyade erler Enes Koç ve Ertuğrul Ulupınar'ın cenazeleri alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Saldırıda yaralanan bir asker de ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

TERÖR MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞIYLA VURULDU

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tel Abyad'ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş