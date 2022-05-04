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TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

2 Gün Önce
2022-05-04 15:57:57
MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

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Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.​​​​​​​" ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. AA

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