MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

''Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''