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TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

20 Saat Önce
2022-07-05 18:16:43
MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

''Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!''

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