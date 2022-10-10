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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

5 Saat Önce
2022-10-10 18:43:45
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

"Taciz atışları cezasız kalmıyor"

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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