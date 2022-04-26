MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
2022-04-26 19:55:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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