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TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-26 19:55:38
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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