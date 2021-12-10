Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada izleyicileri ekrana kitleyen bir soru araştırılıyor. Leonardo Da Vinci'nin meşhur çizimindeki bir ayrıntı sorulunca izleyiciler şok oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının güncel sorusu Mona Lisa tablosunun arka planda hangisi resmedilmiştir?

Kenan İmirzalıoplu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada bugün ekrandaki seyircileri ekrana kitleyen ve üzerine çok araştırma yapılan bir soru çıktı. Soruda Leonardo Da Vinci'nin meşhur tablosu "Mona Lisa"nın arka planı soruldu. İşte detaylar...

Mona Lisa tablosunun arka planda hangisi resmedilmiştir?

SORU: Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı tablosunda arka planda hangisi resmedilmiştir?

A: Yelkenli bir gemi

B: Bir Şato

C: Yıkık bir duvar

D: Bir Köprü

Bu sorudaki doğru cevap (D: Bir Köprü) olacak.

Leonardo Da Vinci Kimdir?

Leonardo di ser Piero da Vinci, 15 Nisan 1452 - 2 Mayıs 1519 tarihleri arasında Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen. Döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır.

En tanınmış yapıtları Vitruvius Adamı (1490-1492), Mona Lisa (1503-1507) ve Son Akşam Yemeği'dir (1495-1497). Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısına değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.