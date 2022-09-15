Mohsen Namjoo kimdir? Mohsen Namjoo konseri neden iptal edildi? Mohsen Namjoo Kur’an ayetleri şarkısı hangisi?

Konya’da konser verilmesi planlanan ünlü şarkıcı Mohsen Namjoo’nun konserleri şikayetler üzerine iptal edildi. Peki Mohsen Namjoo konserleri iptal sebebi nedir? Mohsen Namjoo hayatı nasıl? Mohsen Namjoo şarkıları neler? Mohsen Namjoo dini ne? Mohsen Namjoo Kur’an ayetleriyle yaptığı şarkı hangisi? İşte detaylar…

Dünyaca ünlü İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Konya'da konserler vermesi planlanıyordu. Ünlü şarkıcının konser programları yoğun şikayet üzerine iptal edildi. Peki Mohsen Namjoo konseri iptal edilme nedeni nedir? Mohsen Namjoo kimdir, suçu ne? Mohsen Namjoo Müslüman mı?

Mohsen Namjoo hayatı

Mohsen Namjoo Meşhed şehrinde geleneksel yapıdaki bir aile içerisinde büyüdü. Edebiyat ve müziğe olan ilgisi daha çocukluğunda başlamıştı. Okuldaki sanat etkinliklerinde aktif olarak rol alıyordu. Daha 12 yaşında iken babasını kaybedince annesi ve abileri onu müzik okuluna göndermeye karar verdiler. Burada Nasrullah Nasehpur tarafından eğitildi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen profesyonel olarak müzik yapmaya karar verdi ve müzik eğitimine Tahran Üniversitesi'nde devam etmek için Tahran'a taşındı. Giriş sınavını kazanmak için bir enstrüman çalmayı bilmesi gerekiyordu. Malî durumu nedeni ile gücü ancak bir setar almaya yetmişti.

1994 yılında üniversiteye girdi. Burada ağırlıklı olarak müzik ve tiyatro eğitimi aldı. Üniversitedeki klasik öğretim sisteminden memnun değildi. Klasik, geleneksel İran müziği ile yakından ilgilendikten sonra denemelere başladı ve bu geleneksel müziği modern yöntemlerle birleştirip sentez yaptı. Bu çalışmaları bazı kesimler tarafından kabul görmedi ve çok sık zorluklarla ve engellemelerle karşı karşıya kaldı.

İran müziğini alışılmamış bir şekilde uygulaması ve şarkılarının değişik tarzı nedeni ile, üçüncü yılında üniversiteden atıldı. Üniversiteden atıldıktan sonra Tahran'da üç konser verdi. 2000 yılından bu yana rock müzik ve caz onun için önemli hale geldi. Bu iki müzik türünü geleneksel İran müziği ile birleştirdi.

Mohsen Namjoo kaç yaşında?

04 Mart 1976 yılında İran'da dünyaya gelen Mohsen Namjoo 46 yaşındadır.

Mohsen Namjoo konseri neden iptal edildi?

Türkiye'de konser vermesi planlanan Mohsen Namjoo'nun konserinin iptal edilmesinin nedeni; Namjoo'nun daha önceden Kur'an ayetlerini kullanarak şarkı söylemesiydi. Mohsen Namjoo, Kur'an'dan bir sûre olan Şems sûresinin ayetleriyle şarkı yapmıştı. Bu şarkı üzerine 5 yıl da hapis cezası yemişti. Bu sebeple Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerden tepkiler görüyor.

Mohsen Namjoo Kur'an'la dalga geçen şarkısı

Ünlü sanatçının en çok tepki aldığı ve gerekçe gösterilerek 5 yıl hapse girmesine sebep olan Kur'an ayetleriyle dalga geçtiği şarkısı Shams isimli parçasıdır. Mohsen Namjoo bu eseriyle milyonlarca Müslüman tarafından tepkiyle karşılaşmıştır.

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo nerede yaşıyor?

İran'da da fazlaca tepki ve öfkeyle karşı karşıya kalan Mohsen Namjoo Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamaktadır. .