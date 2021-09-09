‘Moderna'da metal parçalar çıktı, kimsenin kılı kıpırdamadı’

Bir süre önce Japonya’da Moderna aşısının içerisinde ‘paslanmaz çelik parçaları’ bulunması üzerine aşıların imha skandalını yorumlayan Haşmet Babaoğlu, söz konusu skandalın Türkiye gündeminde çok az yer almamasına dikkat çekti

Babaoğlu'nun ‘Olacak o kadar metal' başlıklı yazısı;

Ömrünüz boyunca kullanmayacağınız türden bile olsa, bir ilacın içinden paslanmaz çelik parçaları çıktığını işitseniz...

Ve olay fark edilince tam bir milyon kutu ilaç imha edilse...

Olayın sonrasındaki gelişmeleri merak etmez misiniz?

Öfkeye kapılıp "Acaba bizim de başımıza böyle şeyler geliyor mudur" diye sormaz mısınız?

Bu soruların hepsine cevabınız, "elbette" olacak, biliyorum.

Tabii konu Kovid aşısı olunca olay değişiyor.

İki hafta önce Japonya 1 milyon dozdan fazla mRNA aşısını imha etti.

Çünkü Moderna'nın gönderdiği aşıların içinde metal parçalar vardı.

Olay resmen doğrulandı ve günlerce medyada haber oldu.

Sonunda Moderna şirketi de açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ama kimsenin kılı kıpırdamadı.

Sizler de kayıtsız kalıp Netflix dizilerine gömülmeye, futbolla afyonlanmaya devam ettiniz...

Ülkelerin hali de sizden farklı değildi.

Olayın üzerinde bir dakika bile durmadılar.

Bir baş ağrısı ilacının başına böyle bir şey geldiğinde hemen şirketi batıracak bir tazminat davası açmak için kolları sıvayan hukuk bürolarından da hiç ses çıkmadı.

İlaç şirketinin açıklamasına bile bakmadınız, değil mi?

Hafif kara mizah tadında ve "ultra-cool" bir edayla konuyu bağladılar: "Bu bir hatadır ama ürünün fayda/risk profiline tesir etkisi bulunmamaktadır."

Dahası var...

Cahil (!) kalmayalım diye şunu da eklediler: "Zaten paslanmaz çelik, eklem protezi ve benzeri ameliyatlarda rutin olarak kullanılmaktadır."

Dikkatle okudum acaba açıklamaya "Fazla uzatmayın salaklar!" cümlesini eklemişler mi, diye, şimdilik yok!

Onu herhalde daha ilerideki olaylarda ifade edecekler.

Şimdi bu satırları kendim yazıp kendim okuyunca...

İçimden yine söylenmeye başladım...

Ne yaşıyoruz yahu biz?

Nasıl bir "zaman"ın ortasına düştük?

Ya Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Arjantin maçında sahaya girip dört Arjantinli futbolcuyu "almaya" kalkmaları, canlı yayında yapılan "gösteri" neyin nesiydi mesela?

Neyse...

Biz yine Engin Özkoç ne demiş, Metro yerine niye U işareti gelmiş, onlara takılalım...

İyi oyalıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.