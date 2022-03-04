Mobius: Türkiye'nin cazibesi artacak

Uluslararası Finans Yatırımcısı Mark Mobius, küresel düzeyde muhtemel enerji krizi ve risk süreçlerini yorumladı. Mobius, 'Ukrayna Krizi Türkiye gibi ülkelerin yatırım değeri açısından öne çıkmasına sebep olacak' yorumunu yaptı.

Dünya finans piyasaları için referans bir isim olan Mark Mobius, "Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamak konusunda Avrupa ülkelerıne katılarak çok yerinde bir duruş sergiledi" dedi.

Mobius, Ukrayna Krizi'yle ilgili olarak NTV Dış Haberler Müdür Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı.

Şu anda yaşanan Ukrayna krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişme dünya finans piyasalarında sizce yakın ve orta vadede nasıl bir etki yaratacak? Rusya – Ukrayna çatışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamak konusunda Avrupa ülkelerıne katılarak çok yerinde bir duruş sergiledi. Bu hem Türkiye için hem önemli hem de doğru bir hamle. İkinci olarak bazı yönlerden Ukrayna'daki durum, Rusya'nın yeni Afganistan'ı olarak nitelendirilebilir. Birçok yönden Rusya'nın uzun bir gerilla savaşına çekilme durumu olabilir. Bu da Rusya'nın pozisyonunu büyük ölçüde zayıflatacaktır. Batıda birçok kişi ve hükümet bunun yaşanmasından yana. Böylece Putin'in bölgedeki gücü de azalacaktır. Elbette birçokları petrol fiyatlarının artmasından endişe ediyor. Rusya'ya birçok alternatif bulunduğundan petrol fiyatlarının artış göstereceğini sanmıyorum.

"TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA SATIN ALMA YAPABİLİRİZ"

Yaşanan savaşın en fazla hasar vereceği ülkelerin Rusya ve Ukrayna olduğu aşikar… En azından finansal açıdan. Peki bu ülkelerle ticaret yapan ülkeler nasıl etkilenecek?

Unutulmamalı ki buna benzer her senaryoda kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Örneğin, Ukrayna önemli bir buğday üreticisi. Ama bu yıl iyi mahsül alınamayacak. Bu durum Avustralya gibi buğday ihracatçısı diğer ülkelerin işine gelecek. Daha iyi bir konumda olacaklar. Bu bağlamda bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha fazla çıkar sağlayacağını söyleyebiliriz.

Şu anda Rusya'nın çevresindeki Doğu Avrupa ülkeleri de sorunlarla karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'da amacına ulaşması halinde bölgedeki gücünü daha da artırmasından endişe ediliyor. Bu ülkeler de yatırımcıların ayrılması gibi olumsuzluklarla karşılaşacak. Ancak bizim değerlendirmemiz Rusya'nın başarılı olmayacağı yönünde. Bu sebeple bölge ülkelerindeki yatırımlarımızı koruyacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de yatırımlarımız var ve bunları elimizden çıkarmayı düşünmüyoruz. Fiyatların düşmesiyle daha fazla satın alma da yapabiliriz. Bu sebeple Türkiyenin pozisyonu bizi endişelendirmiyor.

RUSYA'DAKİ YATIRIMI TÜRKİYE ÇEKEBİLİR

Sayın Mobius yatırım alanlarına baktığımızda; nerelerde sıkıntı görüyor, nerelerde yatırım imkanı buluyorsunuz. Malum , Türkiye ile Rusya ilişkileri en zor dönemlerde bile karşılıklı ticarette köprüleri atmadı; hele ki enerji ve turizm alanlarında. Büyüyen pazarlar arasında sizce Türkiye bu krizden bir fırsat çıkarır mı? Yatırımcılar için daha cazip hale gelebilir mi?

Türkiye'nin cazibesini koruyup daha da artırıcağına inanıyorum. Rusya'nın imkanları yatırımcılar için kapanmış vaziyette. Artık Rusya'da yatırım yapmak imkansız hale geldi, Türkiye ve diğer büyüyen piyasalar tüm bu yatırımı çekecektir. Ayrıca, unutmamalı ki pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle dünya'daki birçok turistin ülke dışı seyahat imkanı oluşuyor. Bence bu yıl Türkiye, dünyadan gelen turizm akışından daha büyük ölçüde faydalanacaktır. Özellikle buradan, Ortadoğu'dan. Şahsen ben 2 ay önce Dubai'den Türkiye'ye geldim ve bunu daha sık yapmayı planlıyorum. .