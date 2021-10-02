'Mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama

Mersin'de intihar eden polis memuru Nagehan Ekiz'in (26), mobbinge uğradığı iddiaları üzerine açıklamada bulunan Mersin Valiliği, konuya ilişkin Ekiz'in sözlü ya da yazılı bir şikayetinin olmadığı ancak babasının beyanın ardından konunun tüm yönleriyle incelemeye alındığını bildirdi.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Nagehan Ekiz'in 26 Eylül günü evinde intihar etmesinin ardından, mobbinge uğradığı iddia edildi. Emekli başkomiser babası Adil Ekiz'in sosyal medyada kızının mobbinge uğradığı yönünde paylaşım yapmasının ardından Mersin Valiliği harekete geçti. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuzun intiharı, hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27.08.2021 tarihinde Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume, burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içerisinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır. Konu ile ilgili olarak merhumenin intiharından sonra Bakanlığımız, emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27.09.2021 günü tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz."DHA

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