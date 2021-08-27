DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD'den bir Taliban açıklaması daha!
MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi
Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı
Polonya semaları Türk F-16'larının kontrolünde
Savunma sanayiinde 93 imza atıldı
Enerji teknolojileri alanında öncü girişimler
ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
Fındık bitkisinin özellikleri
Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü
İngiltere İhracat Bakanı Stuart’tan Türkiye ile ticaret açıklaması
ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi

MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi

MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı haberi de Sinoz Kozmetik'ten geldi. Saldırı sonucu ihlalden etkilenen kişi sayısının 1.35 milyon olduğu açıklandı.

32 Dakika Önce
2021-08-27 22:39:21
MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi

Saldırıda şirketin müşteri ve potansiyel müşterilerine ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri hackerlar tarafından ele geçirildi.

Sinoz Kozmetik'e siber saldırı

MNG Kargo'nun siber saldırıya uğradığını açıklamasının ardından aynı gün içerinde bir siber saldırı haberi de Sinoz Kozmetik'ten geldi.

Firmadan, Kişisel Verileri Koruma Grubu'na siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini duyuruldu.

Açıklamada, veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi.

1.35 milyon kişi etkilendi

Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu açıklandı.

İhlalden etkilenen kişisel verilerin müşteriler ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri olduğu kaydedildi.

MNG KARGO'YA DA SİBER SALDIRI

Öte yandan bu sabah saatlerinde MNG Kargo da bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

MNG Kargo'dan yapılan açıklamada, veri ihlalinin müşteri hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi veya kişilerce 'sızma' şeklinde gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Kurumsal bir müşterinin 15 Ağustos'ta sözlü bildirimi üzerine yapılan incelemeler sonucu 23 Ağustos'ta ihlalin tespit edildiği bildirilen açıklamada ihlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği kaydedildi.

MNG Kargo'ya yapılan siber saldırıdan etkilenen kişi sayısı ise belirlenemedi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş