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TIMETURK / GÜNDEM / MİT’ten PKK’ya operasyon: Üst düzey isimlerden Taybet Bilen öldürüldü

MİT’ten PKK’ya operasyon: Üst düzey isimlerden Taybet Bilen öldürüldü

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2021-10-22 14:26:28
MİT’ten PKK’ya operasyon: Üst düzey isimlerden Taybet Bilen öldürüldü

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT'in bu operasyonu, Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.

PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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