MİT'ten PKK operasyonu: 2 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

PKK-YPG'nin Suriye Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT, 20 Şubat 2022'de PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'a yönelik operasyon düzenledi. Operasoynda sözde üst düzey 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği belirtildi.

Verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu oldukları belirtildi. MİT'in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, 2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ'nin ağır darbe aldığı kaydedildi.

.