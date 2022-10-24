MİT’ten kritik operasyon! PKK'nın tabur sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'nin sözde tabur sorumlusu Eyyüp Yakut MİT'in Suriye'deki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
2022-10-24 10:04:08
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.
Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. .
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