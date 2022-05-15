MİT'ten ''Kobani'' operasyonu: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT, hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek'in saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.