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TIMETURK / GÜNDEM / MİT'ten Kandil'de operasyon

MİT'ten Kandil'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kandil'de düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

1 Saat Önce
2021-07-31 15:08:13
MİT'ten Kandil'de operasyon

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Türkiye'nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi.

Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Türkiye'nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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