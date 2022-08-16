MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan öldürüldü!

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, PKK/YPG'nin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçlerine sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bölgeye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından operasyon düzenlendi. PKK/YPG'nin eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirdi.

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.