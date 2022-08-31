MİT’ten Gara operasyonu! PKK’nın sabotaj sorumlusu etkisi hale getirildi

MİT'in Duhok/Gara'daki operasyonunda PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına saldırı, sabotaj eğitimlerinin verildiği akademiler sorumlusu Rezan Amed Kod Umit Tarhan, MİT'in Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

MİT'in saha ajanları alana sevk edildi

Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi.

Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının eğitimi için Irak/Gara alanına özel olarak getirilen saldırı-sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.

Ümit Tarhan kimdir?

Ümit Tarhan, Almanya/Berlin'de örgüte müzahir yapılar içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2010 yılında Irak Kandil alanında basın çalışmaları yürüttü peşi sıra özel güç arşiv biriminde görev aldı.

İçişleri'nden operasyon açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı. Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

AA, TRTHaber