MİT'ten çifte operasyon

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi

MİT'in Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Misilleme girişimi engellendi

Terör örgütünün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı.

Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi.

Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak üç terörist etkisiz hale getirildi, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.

Eylemlerin talimatını veren kişiydi

Yaptığı terör eylemleri sebebiyle hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.

Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki Yenibaş Jandarma Karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer alan Gürbüz'ün, 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.

PKK'DA MİT PANİĞİ

Öte yandan Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili nokta operasyonları ile büyük bölümü lider kadrosundan onlarca kayıp veren terör örgütü PKK/DSG, tüm faaliyetlerinde elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmayı yasakladı.

Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik “genelge” yayınlandı. 9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, örgütün üst düzey askeri yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi. Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağı ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı. Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

Hava saldırılarından korumak için örgüt kadrolarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken, lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.

AA, TRTHaber, Milliyet .