MİT operasyonu: Kripto FETÖ'cü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonunda yeni bir isim daha ele geçirildi. MİT'in son operasyonda firari FETÖ'cü Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Emniyet kripto yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.

Daha önce TSK kripto yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Demirok'un, 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği tespit edilmişti. AA .