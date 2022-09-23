MİT operasyonu! Kırmızı bültenle aranan 2 PKK’lı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan kımızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 'Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerin, 25 Eylül 2012'de Tunceli'de 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırı ve 29 Ağustos 2020'de Ağrı Doğubayazıt'ta 2 askerin şehit edildiği saldırının failleri arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerden Atilla Çiçek'in ise Suriye ve İran'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. DHA

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