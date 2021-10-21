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TIMETURK / GÜNDEM / MİT'in yakaladığı İsrail casusları tutuklandı

MİT'in yakaladığı İsrail casusları tutuklandı

Türkiye'de, İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin 'uluslararası casusluk' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

2 Saat Önce
2021-10-21 12:26:32
MİT'in yakaladığı İsrail casusları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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