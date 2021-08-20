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TIMETURK / GÜNDEM / MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı

MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’nın sözde yöneticisi Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi.

29 Dakika Önce
2021-08-20 12:46:19
MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde yöneticisi Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi.

MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

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Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

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MİT'in yakın takibindeydi

Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.

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Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Irak tarafından da bölücü faaliyetlerinden dolayı aranıyordu

Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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