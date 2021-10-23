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TIMETURK / GÜNDEM / MİT'in MOSSAD casus operasyonunda Bitcoin detayı

MİT'in MOSSAD casus operasyonunda Bitcoin detayı

MİT, geçtiğimiz günlerde casusluk amacıyla faaliyet gösterdiği tespit edilen ve üç kişilik hücrelerde örgütlenen 15 kişilik İsrail istihbarat (MOSSAD) ağını imha etti. Çöken ağın ödemeleri alırken kripto para kullandığı belirlendi.

38 Dakika Önce
2021-10-23 09:44:57
MİT'in MOSSAD casus operasyonunda Bitcoin detayı

Başta ABD olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde kara para aklama amacıyla kripto paraların kullanıldığı tartışılırken, Türkiye'de de Bitcoin'in (BTC) casuslar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz günlerde casusluk amacıyla faaliyet gösterdiği tespit edilen ve üç kişilik hücrelerde örgütlenen 15 kişilik İsrail istihbarat (MOSSAD) ağını imha etti. Çöken ağın ödemeleri alırken kripto para kullandığı belirlendi. Detaylar için Cryptocoin. com'u okumaya devam edin.

Casuslar yakalanmamak için Bitcoin kullandı

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre istihbarat ağı, Türkiye'deki İsrailli muhalifleri takip ederek bu kişiler hakkında raporlar hazırlayarak İsrail'e iletiyordu. Casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan zanlıların, ödemeleri takip etmemek için nakit veya Bitcoin (BTC) kullandıkları iddia ediliyor.

İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 7 Ekim 2021'de MIT'nin sistemli takibi sonucu gerçekleştirilen meçhul operasyonda yakalanan 15 MOSSAD casusu, Western Union ve Moneygram gibi para transferi şirketlerinden biyografileri karşılığında ödeme aldı. ve Bitcoin'in (BTC) de ödendiğini bildirdi. ödeme için de kullanılmıştır. Casusların, canlı kurye sistemi olarak tanımlanan sistemi kullanarak elden ödeme aldıklarının yanı sıra, Türkiye'deki havale, kuyumcu, market gibi yurt dışından havale işlemi yapabilen noktalardan da ödeme aldığı belirlendi.

Kaynak:esiznews-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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