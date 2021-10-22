Soğuk Savaş döneminde “Batılı istihbarat örgütleri staj yapsın diye elemanlarını Türkiye’ye gönderirlerdi” hatırlatmasında bulunan gazeteci Cem Küçük, dün bazı MOSSAD ajanlarını ele geçiren MİT operasyonunu yorumladı

Küçük'ün söz konusu haberi yorumladığı “MİT'in MOSSAD'a attığı büyük gol” başlıklı yazısından önemli bir bölüm:

Dün MİT'in bazı MOSSAD ajanlarını yakalaması yakın tarihin istihbarat alanındaki en önemli hanelerinden biriydi. O haber neydi. Sabah gazetesinden okuyalım:

“MİT'in yürüttüğü operasyon neticesinde çökertilen MOSSAD casusluk şebekesinin özellikle bir hücresi önemli. Bu hücrenin üyeleri, İsrail gizli servisi MOSSAD'ın saha sorumluları ile ağırlıklı olarak yurt dışında irtibat kurdu, görüştü. Bu görüşmelerden sonra İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeler istihbari yöntemlerle elde edildi ve istihbarat terminolojisinde 'case officer' adı verilen saha sorumlularına verildi. Bu süreçte FETÖ'nün sıklıkla kullandığı metot olan umuma açık büfe ve ankesörlü telefon yöntemiyle haberleşme sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili özel bilgiler para karşılığında MOSSAD'a iletildi. Türkiye'nin, ülkemizdeki İsrail muhalifi Filistinlilere ne tür imkân ve kolaylıklar sağladığına ilişkin de bilgi toplayan şebekenin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda ödemeler konusunda canlı kuryelik de yapan A.B.'nin, 2015'in son aylarında ülkemize giriş yaptığı belirlendi. İlginç olan A.B.'nin Haziran 2021'de Maltepe'de polise kayıp şahıs olarak bildirilmiş olmasıydı.

Kayıp ilanı sayesinde hücrenin dikkat çekmeden çalışması hedeflendi, ancak MİT o sırada zaten takipteydi. MOSSAD'a para karşılığı çalışan A.B., MOSSAD'a bağlı olduğu anlaşılan 307….. numaralı İsrail pasaport hamili saha sorumlusu A.Z. ile irtibat kurdu. A.B.'ye yaptığı casusluk faaliyetleri için bu yıl 10 bin dolarlık ödeme yapıldı. Casusluk şebekesinin bir diğer önemli üyesi R.A.A. da yine hakkında kayıp şahıs ilanı bulunan biriydi. R.A.A., 27-28 Haziran 2021'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti ve burada MOSSAD'ın saha yöneticileri ile görüştü. Bu şahsın da canlı kurye vasıtasıyla elden 1000 ve 1200 ABD Doları teslim aldığı belirlendi. Şebekenin bu hücresinin üçüncü üyesi olan M.A.S. ise MOSSAD'ın talimatıyla iki kez İsviçre'nin Zürih kentine gitti ve burada MOSSAD saha sorumlularıyla görüştü. M.A.S.'nin irtibatta olduğu MOSSAD mensubu da M.C. idi. Diğer iki hücre üyesiyle uyumlu biçimde bu kişi hakkında da kayıp şahıs ilanı verilmişti.”

MOSSAD'a çalışan ve yakalanan ajan sayısı 15 kişiydi. 3'er kişilik 5 gruptu bunlar. MİT'in sıkı takibiyle hepsi 7 Ekim'de tek tek yakalandı. Gerçekten alkışlanması gereken büyük başarı bu.

Daha önce BAE, Dubai'de Hamas komutanlarından Mahmud El-Mebuh'u öldüren MOSSAD ajanlarını tespit etmiş ama yakalayamamıştı. Türkiye ise kıskıvrak yakaladı. Eskiden operasyon toprağı olan Türkiye'nin o hâlinden eser yok artık. Güçlü ve etkili bir Türkiye ve onun istihbarat ağı var. Nasıl artık Libya, Suriye, Katar, Somali gibi ülkelerde varsak ülkemizde de kimseye operasyon çektirmiyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.