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TIMETURK / GÜNDEM / MİT'in kırmızı bültenle aradığı PKK'lıya SİHA operasyonu

MİT'in kırmızı bültenle aradığı PKK'lıya SİHA operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

2 Saat Önce
2021-09-28 17:01:23
MİT'in kırmızı bültenle aradığı PKK'lıya SİHA operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkisinde SİHA operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.

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PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldı, 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttü.

2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.

Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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