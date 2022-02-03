MİT haberleri nedeni ile yargılanan gazetecilere verilen ceza onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'Mit mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

MİT haberi yaptıkları gerekçesi ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesi ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27.maddesini ihlal ettikleri gerekçesi ile yargılanan Oda TV eski Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, eski Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ile Gazeteci Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'e İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yargılanan gazeteciler “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan beraat etmişti. Ancak mahkeme, “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa” suçu uyarınca gazeteciler Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'a 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Aynı suç kapsamında gazeteciler Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e ise 4'er yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acarer yönünden ise dosyanın ayrılmasına karar verdi.

KARARA GAZETECİLERDEN TEPKİ!

Hapis cezaları alan gazeteciler karara sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Gazeteci Murat Ağırel karara şu şekilde tepki gösterdi:

“Libya'da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı. Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın”

Barış Terkoğlu ise verilen kararı, “Libya'da MİT personelini katleden silahları veren emirle kucaklaştılar. Katleden lideri önümüzdeki günlerde Ankara'da ağırlayacaklarını açıkladılar. Cenaze haberini yapan gazetecileri ise tutuklayacaklar. Vatanseverliğin ve ülkeye ihanetin resmi, güç sayesinde başaşağı duruyor” ifadelerini kullanarak eleştirdi.

Barış Pehlivan, gerçeği yazmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyerek şunları söyledi:

“MİT şehitlerimizin katillerinin önüne Ankara'da turkuvaz halı serilirken, cenazelerini haber yaptığım için aldığım 3 yıl 9 aylık hapis cezası onandı. Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz.”

Gazeteci Ferhat Çelik ise özgür basının susmayacağını söyleyerek karara şu şekilde tepki gösterdi:

“Bizzat Erdoğan'ın Moskova dönüşündeki talimatıyla, adliyede hakim ve savcıların ayarlanmasıyla hakkımda verilen hapis cezası İstinaf'ta onanmış. Gazetecilikte bu tür cezalar onur nişanı sayılır. Özgür basını susturamayacaklar.”

GAZETECİLER NE İLE SUÇLANDI?

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Mayıs'ta kabul edilen 50 sayfalık iddianamede sanıklara yöneltilen suçlamalar, “2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/3. Fıkrası” ve “Türk Ceza Kanunu'nun 329'uncu maddesine dayandırılıyor. TCK'nın 329'uncu maddesi, ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama' suçunu tanımlıyor.

İddianamede, ilgili kanunların hükümlerine rağmen, “şehit MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerinin bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edildiği” belirtiliyor ve sanıkların 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: tele1.com.tr .