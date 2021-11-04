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TIMETURK / GÜNDEM / MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?

MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, 'Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır' dedi.

14 Dakika Önce
2021-11-04 15:20:35
MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun sorularını yanıtladı. Röportajda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili kısım şöyle:

- Hiram Abas'la çok yakındınız. Bugünden bakınca suikastı nasıl yorumluyorsunuz?

Bir kere orada Doğu Perinçek'e çok büyük tepkim var. Bugün MİT'çinin adını yazana hapis cezası veriyorlar. O tarihte her şeyini, plakasını, telefonunu, evini, adresini hepsini verdiler. Bir nevi "öldürün" denildi. Hiram Bey de hissetmişti zaten. Arkasından felaket oldu. Kontrol edildiğini biliyordu Hiram Bey. Enteresan olan ilk Amerikan casusunu yakalamamızdan sonra olmasıdır. (MİT Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman'ın ABD casusu olduğunun aydınlatılması olayı) İlk Aydınlık'ta yayınlar başladı. Hiram Bey ve beni CIA ajanı yaptılar o haberlerde. Biz aksini çözmüşüz ama bizi suçluyorlar. Sonra tüm bilgileri verdiler…

- Doğu Perinçek etkili mi MİT içinde?

Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir.

- Bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz?

Evet.

- 68 kuşağından, öğrenci hareketinden gelen bir isim, o tarihten bu yana böyle mi?

Evet, solun gelişmesini Türkiye'de engellemek için kurulan bir örgüt. Türkiye'de birçok yere girmiş durumda Amerika. Biz bu etkiyi maalesef çıkartamadık.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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