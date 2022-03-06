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Mısırlı gazeteci Meşhur: Rusya, Türkiye'yi kuşattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, bölgede Rusya-İran ittifakı olduğunu gündeme getirerek, 'Rusya, Türkiye'yi kuşatıyor.' iddiasında bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-06 00:05:45
Mısırlı gazeteci Meşhur: Rusya, Türkiye'yi kuşattı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını youtube sayfasında değerlendirdi.

"Türkiye büyük ve güçlü bir devlet." diyen Meşhur, harita önünde bölgeye dair değerlendirmede bulunurken, "Rusya, Türkiye'yi kuşatıyor." dedi.

“Rusya Ukrayna'nın tamamını alırsa Türkiye'ye karşı çok daha güçlü olacak”

ukrayna-rusya-iran-turkiye

Rusya'nın asıl amacının Türkiye'yi kuşatmak olduğunu belirten Meşhur, şöyle konuştu:

“Rusya, Kırım'ı işgal ederek Türkiye'nin kuzeyinde genişledi. Tabi Ukrayna'nın tamamını alırsa Türkiye'ye karşı çok daha güçlü olacak. Rusya Ermenistan ordusu ile Türkiye'yi doğudan da kuşattı. Ordusunu Suriye'ye yerleştirerek güneyden de kuşattı. Bingaziye de (Libya) asker konuşlandırarak Türkiye'nin güneybatısını da tuttu. Hilalin ortasında da Rus-Şii-İran ittifakı var. Bu ittifakın felsefesi "Ortak düşman Müslümanlar" .

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