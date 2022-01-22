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Misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz (36), misafirliğe gittiği evde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı.

44 Dakika Önce
2022-01-22 23:26:17
Misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Hisareyn Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşının evine misafirliğe giden Tufan Korkmaz, burada misafirliğe gelen başka bir arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında tabancasını ateşleyen kişi Tufan Korkmaz'ı sırtından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tufan Korkmaz'ı Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Tufan Korkmaz'ı vuran şüpheli ile olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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