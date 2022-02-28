Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Türkiye'de birçok camide Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İstanbul

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.

Anadolu Yakası'nda ise Büyük Çamlıca Camisi'nde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen program 500 kişilik iftar yemeğinin verilmesi ile başladı.

Programda dernek başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Miraç Kandili, Mevlevilik ve sema törenleri hakkında bilgiler verildi.

Mesnevi okumalarının ardından, semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. Program yapılan dualarla sona erdi.

Gaziantep

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı. Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle, program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi. Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı. Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

Siirt

Siirt İl Müftülüğünce, tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Kadir, Ensar, Şeyh Tayyar, Yeni Mahalle, Ebul Vefa, Şeyh Faraç ve Halid Bin Velid camilerinde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların bir araya geldiği Ulu Cami'de, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi. İl Vaizi Seyfettin Kurt'un Miraç'ın faziletleri hakkında bilgi verdiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kent merkezindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaaz verdi.

Batman

Batman'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Merkez Kudret Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Dua edilmesi ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Nihat Kök, Miraç'ın anlam ve önemini anlattı, cami cemaatinin kandilini tebrik etti. Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İzmir

İzmir İl Müftülüğünce, Karşıyaka ilçesinde bulunan Şemikler Merkez Camisi başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu. Denizli İl Müftülüğü tarafından kandil dolayısıyla başta Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ile Delikliçınar Yeni Cami ve Ulucami olmak üzere şehirdeki birçok camide çeşitli programlar düzenlendi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Cemaatin katılımıyla icra edilen programda vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Manisa

Miraç Kandili dolayısıyla Manisa'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kentte, başta Muradiye Camisi, Sultan Camisi, Hatuniye Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve süt ikram edildi. Demirci ilçesinde Alaca, Fatih, Beyazıt ve Akıncılar camlerinde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.

Demirci ilçe Müftüsü İbrahim Sağlam, merkez Alaca Caminde mevlid-i şerif programının ardından vatandaşlara Miraç kandili ile ilgili vaaz verdi. Camiler de yatsı namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Düzce ve Kocaeli

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Miraç Kandili dualarla idrak edildi. İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise 16. yüzyılda Rüstem Paşa'nın kethüdası Mehmet Bey'in ölümünden sonra onun ruhu için Mimar Sinan'a yaptırılan Fevziye (Mehmet Bey) Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının kılınmasının ardından camide ilahiler seslendirildi. İzmit Belediyesi ekipleri de cami girişinde helva dağıttı.

Adana

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına göre düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve şehitler için dua edildi. Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi. Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı. AA .