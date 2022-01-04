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TIMETURK / GÜNDEM / Minik Asiye, hamburger ve oyuncak istemiş

Minik Asiye, hamburger ve oyuncak istemiş

Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

2 Saat Önce
2022-01-04 16:32:47
Minik Asiye, hamburger ve oyuncak istemiş

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak "Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" dedi.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

'YAKIN ZAMANDA OLACAK'

Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

'YÜZ SİNİRLERİ İÇİN SİNİR YAMASI GEREKECEK'

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek "Maalesef köpekler, hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir. Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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