Mine Kırıkkanat’tan Ertuğrul Özkök’e eleştiri! 'Baldır bacak ticareti ile ülkeyi cehalete sürükledi'

Gazeteci, yazar Mine Kırıkkanat, Hürriyet'le yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'le ilgili sert eleştirilerde bulunarak, 'Baldır bacak ticareti ile ülkeyi cehalete sürükledi' dedi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Nokta TV'nin konuğu oldu. Hürriyet'le yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'le ilgili eleştirilerde bulunan Mine Kırıkkanat, 'Baldır bacak ticareti ile ülkeyi cehalete sürükledi' ifadelerini kullandı.

“AĞLAYA AĞLAYA GİTSİN…”

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'le yollarını ayırdığını duyurdu. 20 yılını Genel Yayın Yönetmeni olarak geçirdiği Hürriyet'le 35 yıl sonra yolları ayrılan Özkök'le ilgili Mine Kırıkkanat değerlendirmelerde bulundu.

“Ertuğrul Özkök'e güle güle demiyorum ağlaya ağlaya gitsin diyorum” diyen Kırıkkanet şu ifadeleri kullandı: “Ertuğrul Özkök, baldır bacak ticareti ile eften püften işlerle, boyalı basının magazinleri manşet yapmaya iterek aslında Türk okurunu yazıdan, yazdığını düşünmekten ve okumaktan uzaklaştırmış insanlardan biridir. Bütün varlığıyla cehalete hizmet etmiştir. Bu ülkede cehaletin yaygınlaşmasına neden olmuştur.”

Kırıkkanat, tweetinde şu ifadeleri not düştü: “Medya kasaplarına rütbesi oranında çengel taktı. Buyrun izleyin, oh deyin.”

İşte o paylaşım…

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.