Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, 'CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var ama söyleyemem' dedi.

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, Nokta TV'de katıldığı canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında kendisinde ve ‘yandaş' medyada çok önemli bir dosya olduğunu ama bilinçli olarak bunun servis edilmediğini öne sürdü.

Kırıkkanat, "Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.

Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Veryansın TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.