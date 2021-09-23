DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kriz büyüyor! Türkiye'yi AB'ye şikâyet ettiler
Cübbeli Ahmet'ten tepki çeken 'İmam Hatip Okulları açıklaması'
Rusya’da düşen uçaktaki tüm mürettebat hayatını kaybetti
Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Tüyler ürperten iddia!
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi
Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!
Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi
KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Alman Meclisi'nden 'Ülkücü Hareket' için flaş rapor
Samsun namaz vakitleri
Fransa'da halkın yarısından fazlası Tanrı'ya inanmıyor
Bayraktar DİHA'nın seri üretime geçeceği tarih belli oldu

TIMETURK / GÜNDEM / Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var

Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, 'CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var ama söyleyemem' dedi.

43 Dakika Önce
2021-09-23 12:34:47
Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, Nokta TV'de katıldığı canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında kendisinde ve ‘yandaş' medyada çok önemli bir dosya olduğunu ama bilinçli olarak bunun servis edilmediğini öne sürdü.

Ekran Resmi 2021-09-23 12.36.16

Kırıkkanat, "Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.

Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Veryansın TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş