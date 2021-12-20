Milyonların gözü bugünkü kabine toplantısında! Emeklilere yapılacak zam da masada

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi gündemiyle toplanıyor. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği Beştepe'de gerçekleşecek yılın son kabinesinde masaya kur hareketliliği, emekliye zam ve stokçuluk gibi 3 önemli başlık gelecek.

Milyonların gözü bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği yılın son toplantısında masaya kurdaki hareketlilik, emekliye zam ve stokçuluk gibi 3 kritik başlık gelecek.

Merkez Bankası'nın dövize 5. müdahalesinin ardından kurlarda stabilliğin sağlanması ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

Geçtiğimiz haftalardan beri ülke gündeminde yer alan stokçuluk da toplantıda gündeme gelecek başlıklardan birisi.

EMEKLİLER DE ZAM BEKLİYOR

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı ise emekliye yapılacak zamlar olacak. Masada emekliye yapılacak seyyanen zam ya da asgari ücrete yapılacak zammın oranı kadar emekli maaşına da zam yapılması gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bütçeye olan etkisi de Kabine toplantısında değerlendirilecek.

MEMURA ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE DE MASADA

Bugün yapılacak kritik toplantının bir diğer önemli başlığı ise memurlar olacak. Memurlar toplu sözleşme döneminde 2022 yılına ait yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar ancak yaşanan kur artışı ve fiyat yüksekliği kaynaklığından kaynaklı ek zam beklentisi var. Gözler memura gelecek ek zamda atılacak adımda. Öte yandan 3600 ek gösterge için yürütülen çalışmaların da hızlanması bekleniyor.

Afganistan'a yapılacak insani yardımların çerçevesi de yine Kabine'nin gündeminde. Ermenistan Özel Temsilcisi olarak Serdar Kılıç'ın atanması sonrasında Azerbaycan-Ermenistan hattında normalleşmenin sağlanması için atılacak adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Millet'e Sesleniş konuşmasıyla merak edilen sorulara yanıt verecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.