Milyonların beklediği büyük gün geldi! Erdoğan bugün açıklayacak

Memur ve memur emeklilerinin uzun zamandır beklediği 3600 ek gösterge için büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna detayları ile duyuracak. İşte 3600 ek göstergede merak edilen detaylar...

Kamu çalışanlarının gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.

Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ

MAAŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.

Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak. Böylece eline geçen tutar 216 bin lira olacak. Memur-Sen'in önerdiği tazminat yansıtma oranlarında da güncellemeye gidiliyor.

Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor.

3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.

Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.