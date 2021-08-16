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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Savunma Bakanlığından 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığından 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

2 Saat Önce
2021-08-16 16:25:56
Milli Savunma Bakanlığından 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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