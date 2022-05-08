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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Savunma Bakanlığı’ndan ''Anıtkabir'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’ndan ''Anıtkabir'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise 'sahte' olduğu uyarısı yapıldı.

2 Gün Önce
2022-05-08 07:34:41
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ''Anıtkabir'' açıklaması

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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