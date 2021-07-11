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TIMETURK / GÜNDEM / Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Afganistan'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Afganistan'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Türk askerlerinin bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-07-11 00:16:10
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Afganistan'' paylaşımı

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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türk askerlerinin çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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