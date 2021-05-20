Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil'in ışıkları söndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sonlarının geldiğini gördüler, Kandil'in ışıkları söndü" dedi. Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK'nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi."

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

"İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadele şeffaf ve açıktır."

PONTUS SOYKIRIMI İDDİASI

"Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan'la görüşeceğiz 4. toplantı için Ankara'ya bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.