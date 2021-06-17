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Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi.

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17.06.2021 19:11:49
Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

​Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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