DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Cengiz Er: 'Veyis Ateş kaybetti, sıradaki isim Ersoy Dede'
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Günlük yaşamıyor 'günlük' tutuyorlar
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı
ABD Başkanı Biden'ın köpeği 'Champ' öldü
'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü
CHP'li Başarır'dan Süleyman Özışık'a ''belgeli'' yanıt
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Türk dili nereye kadar uzanıyor?
Kadın sünneti kadına da ekonomiye de zarar
Katar, BAE ve Hamas'tan İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik
Moskova'da havai fişek deposunda yangın
Çin'in en iyi nükleer enerji uzmanlarından biri intihar etti!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 22:06:13
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş