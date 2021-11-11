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'Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek'

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 'Milli Savaş Uçağı, 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek' dedi.

49 Dakika Önce
2021-11-11 09:23:13
'Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek'

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de de seri üretime başlanabileceğini açıkladı.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Kotil, Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'MOTOR GÜCÜ F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ'

"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.

Yerli uçak teknolojisinin 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kotil, "F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar" dedi.

Uçağın teknik özelliklerini anlatan Kotil, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir" dedi.

Projede 4 bin mühendisin görev aldığını belirten Kotil, "4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız. Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık" diye konuştu.

F-16 İLE KARŞILAŞTIRILMASI

F-16 ile Milli Muharip Uçak'ın özelliklerini karşılaştıran Kotil şöyle konuştu:

"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında."

Kaynak: aksam.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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