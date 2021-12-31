Milli Piyango çekilişi başladı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Milli piyango çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango büyük ikramiyesi için çekiliş başladı mı? Piyango çekilişleri nereden öğrenilecek? Piyango sonuçları sorgulama...

Milli Piyangoda 120 milyon TL'lik büyük ikramiye için bilet alan vatandaşlar heyecanlı bir bekleyişe geçerken bu gece çekilişin nasıl ne şekilde ve ne zaman olacağını da merak ediyor.

Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta yani bu gece gerçekleştirilecek. MPİ yetkilileri ve noterin huzurunda gerçekleştirilecek o çekilişte 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Çekilişte büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

Piyango sunuçları nereden duyurulacak?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlenmişti.

Piyango çekilişi hangi kanalda?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olacak. Saat 23:00'te çekilişi yapılacak büyük ikramiye Kanal D ve Milli Piyango TV Youtube kanallından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.